Жители Томской области с начала года перечислили на счет «Победа» более 1 млн рублей

13 Апр 2020 2020-04-13T10:10:30+03:00

Оказать помощь ветеранам может каждый томич. Фото: из открытых источников

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С начала 2020 года года сумма благотворительных взносов на областном счете «Победа» составила 1,25 млн рублей. На эти средства оказывается адресная помощь ветеранам и труженикам тыла.

В первом квартале текущего года помощь получили 24 ветерана на общую сумму 400 тысяч рублей. Девяти из них были выделены средства на ремонт и переустройство жилья, также девяти оказана финансовая помощь в приобретении бытовой техники, трем- в покупке лекарств и медицинских приборов, одному человеку оплачена поездка к местам боевых действий и памятных захоронений. Cредства фонда распределяются с участием общественных организаций ветеранов.

- Предприятия и организации активно перечисляют денежные средства по банковским реквизитам. Жители Томской области могут это сделать, отправив SMS-сообщение на короткий номер 7715 или через QR–код счета «Победа». – напомнила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина

В общей сложности, за время действия благотворительного счета «Победа» помощь оказана 1459 томским ветеранам войны и труженикам тыла.

Областной благотворительный счет «Победа»

ИСТОЧНИК KP.RU