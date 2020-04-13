2020-04-13T08:47:10+03:00
Происшествия

Мотоциклист из томского села слетел с дороги и попал в больницу

«Железным конем» мужчина управлял без шлема
Алиса Селезнева
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фото: УМВД России по Томской областифото: УМВД России по Томской областиФото: из открытых источников
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ДТП произошло в воскресенье, 12 апреля, около 14 часов 55 минут в селе Володино Кривошеинского района, на улице Дорожной.

- По предварительной информации 51- летний водитель мотоцикла ИЖ «Юпитер-4», не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства с проезжей части. С травмами мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение. Транспортным средством он управлял без мотошлема. – сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Госавтоинспекция напоминает, что каждый водитель должен выбирать такую скорость движения, чтобы она не превышала установленного ограничения. При этом необходимо учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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