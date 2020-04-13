Все реки в черте Томска вскрылись ото льда

13 Апр 2020 2020-04-13T08:26:34+03:00

Паводок пока проходит без "большой волны". Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Сотрудники городской «Оперативно-дежурной службы» продолжают ежедневные объезды водомерных постов упрощенного типа на Томи и малых реках с целью отслеживания уровня подъема воды.

- Согласно полученным данным, по состоянию на 8 часов утра понедельника, на двух постах на Томи в районе Лагерного сада и Речвокзала наблюдается незначительный рост на 5 и 6 см соответственно. Река Ушайка в районе ул. Лермонтова за сутки поднялась на 14 см, в пос. Степановка на ул. Короленко – на 15 см, в пер. Б. Хмельницкого – на 11 см, в Малом Протопопово – на 20 см. Уровень воды в реке Басандайка в дер. Аникино стал выше на 5 см. – сообщает пресс-служба мэрии.

На улицах областного центра в режиме дежурства работают две насосные станции.

В целом, по информации ГУ МЧС России по Томской области, паводковая обстановка на территории региона продолжает оставаться стабильной. Подтопленных населенных пунктов нет. Спасатели просят томичей соблюдать меры личной безопасности в паводковый период и не подходить близко к берегам водоемов.

ИСТОЧНИК KP.RU