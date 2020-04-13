Заблокированные счета заставили жителя Томской области вспомнить о собственных детях

13 Апр 2020 2020-04-13T08:09:48+03:00

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Житель с. Тегульдет, после развода оплачивал алименты бывшей супруге на содержание троих детей в добровольном порядке. Однако начиная с июля прошлого года перестал это делать. Сумма задолженности на начало 2020 года составила 157 тысяч рублей. По просьбе гражданки, судебные приставы возобновили исполнительное производство и приступили к взысканию задолженности.

-Они выяснили, что должник имеет работу, исправно получает заработную плату, имеет несколько банковских счетов. На денежные средства, находящиеся на счетах, незамедлительно было обращено взыскание, после чего в счет погашения долга поступило 70 тыс. рублей. Сразу после данной принудительной меры должник пришел в отдел, чтобы выяснить причину блокировки счетов. Сотрудник отдела предупредила гражданина об административной ответственности за неуплату алиментов, а также об ограничении в праве управления транспортным средством. Через три дня после беседы бывшая супруга мужчины сообщила, что получила от него 130 тыс. рублей. – сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Чтобы гражданин больше не забывал о содержании собственных детей и не накапливал задолженность, приставы обратили взыскание на его заработную плату. Теперь алименты будут отчислять с нее ежемесячно.

ИСТОЧНИК KP.RU