2020-04-13T07:21:15+03:00
Экономика

Пятый резидент может появиться в ТОР «Северск» в ближайшее время

Подготовка к регистрации уже ведется
Елена Реутова
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Реализация нового проекта позволит создать не менее 12 новых рабочих мест.Реализация нового проекта позволит создать не менее 12 новых рабочих мест.Фото: из открытых источников
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Управляющая компания территорий опережающего развития ЗАТО атомной отрасли АО «Атом-ТОР» заключило предварительное соглашение о сотрудничестве с компанией «Северский кабельный завод». Ожидается, что новый резидент будет реализовывать инвестиционный проект по производству кабельной продукции. Инвестиции компании в приобретение новых производственных линий составят 25 млн рублей, общий объем инвестиций — 40 млн рублей. Реализация проекта в ТОР «Северск» позволит создать не менее 12 новых рабочих мест.

Пока же предстоит ответственный период: соглашение предполагает проведение процедур по согласованию и утверждению на всех уровнях документов, необходимых для придания новому производству официального статуса резидента ТОР «Северск».

ТОР «Северск» создана 12 февраля 2019 года для формирования благоприятных условий по привлечению инвестиций в ЗАТО Северск и обеспечения ускоренного социально-экономического развития муниципального образования. В сентябре того же года принят закон Томской области об установлении налоговых льгот для резидентов.

В настоящее время в ТОР «Северск» зарегистрированы четыре резидента: ООО «НПК «ВАБ-70», ООО «Сибирский титан», ООО «МК-Полимер» и ООО «ТомскАзот».

ИСТОЧНИК KP.RU

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