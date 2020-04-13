Поезда Томск-Москва и Томск-Анапа временно перестанут курсировать

13 Апр 2020 2020-04-13T06:31:21+03:00

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С 13 апреля будут отменены или изменят расписание более 150 поездов АО «Федеральная Пассажирская Компания». В том числе, с 16 апреля перестанет курсировать поезд №37/38 по направлению Томск – Москва, и с 18 апреля из Москвы в Томск. Поезд Томск – Анапа (№133/134) из Томска поезд перестанет отправляться с 23 апреля, из Анапы с 27 мая.

- В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать, – говорится в сообщении на официальном сайте «Российских железных дорог». - Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU