МФЦ «Мои документы» в Томской области работает по предварительной записи

13 Апр 2020 2020-04-13T05:45:15+03:00

Вниманию клиентов: приходить в офис МФЦ заранее и занимать очередь не следует ни в коем случае. Фото: из открытых источников

Клиентов просят приходить не ранее чем за пять минут до начала приема

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С 13 апреля прием и выдача готовых документов в офисах многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг Томской области будет осуществляться только по предварительной записи.

Как сообщается на сайте МФЦ «Мои документы», такое решение принято для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, чтобы исключить скопление большого количества людей в залах многофункциональных центров. Режим работы офисов следующий: понедельник-пятница – с 09.00 до 18.00 (перерыв для проведения санитарной обработки с 14.00 до 15.00), суббота – с 09.00 до 13.00 (без перерыва). Посетителей просят подходить в отдел МФЦ не ранее чем за пять минут до начала приема.

Записаться на прием документов, выдачу готового пакета либо получить консультацию по услугам можно по номерам единого регионального центра телефонного обслуживания: 8-800-350-08-50 (звонок бесплатный), 8 (3822) 602-999, а также по телефонам районных отделов ОГКУ «ТО МФЦ».

ИСТОЧНИК KP.RU