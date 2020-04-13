Мошенники рассылают томичам смс о штрафах за нарушение самоизоляции
В последние дни в ряде мессенджеров стала распространяться запись, содержащая следующую информацию: «Согласно геолокации, вами был нарушен режим карантина согласно статьи 20.6.1 КоАП РФ. Вам необходимо оплатить штраф согласно постановления ФСИН №168-322 от 10.04.2020 года в размере 4000 рублей на номер Теле2 +7950... Оплатить штраф вы можете в любом терминале оплаты сотовой связи. В случае неоплаты в течении 24 часов, против вас будет возбуждено уголовное дело на основании ст. 236 УК РФ и ст. 6.3 КоАП РФ».
- Данная запись содержит недостоверные сведения и носит фейковый характер, - сообщает УМВД России по Томской области. – Проявляйте бдительность и ориентируйтесь на официальные источники информации.
ИСТОЧНИК KP.RU