Пять человек спасли из пожара сотрудники Росгвардии в Томской области

13 Апр 2020 2020-04-13T05:06:04+03:00

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Вечером экипаж Шегарского ОВО планово патрулировал улицы в селе Кожевниково, когда заметил языки пламени и густой дым во дворе частного дома. Подъехав ближе, росгвардейцы увидели, что горят хозяйственные постройки, о чем немедленно сообщили в дежурную часть ОМВД России по Кожевниковскому району. После, оповестив соседей о возгорании, экипаж приступил к спасению граждан и их имущества.

Сотрудники Росгвардии вывели из дома двоих детей и трех женщин, одна из которых - преклонного возраста. Также росгвардейцы перекрыли подачу природного газа в дом и предприняли меры по недопущению проникновения посторонних лиц к месту возгорания. Через несколько минут на место возгорания прибыли расчеты пожарной части и скорая медицинская помощь.

Только после этого экипаж, в составе старшего сержанта полиции Антона Украико и сержантов Евгения Иванова и Александра Алексеева, вернулся на маршрут патрулирования.

ИСТОЧНИК KP.RU