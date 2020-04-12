Коронавирус в Томске, последние новости на 13 апреля 2020 года: в больницах региона один пациент с коронавирусом

12 Апр 2020 2020-04-12T20:59:06+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 13 апреля 2020 года

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На сегодняшний день, 13 апреля, в Томской области новых заболеваний коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. По-прежнему с подтвержденным диагнозом COVID-19 на лечении в инфекционном отделении находится один человек.

Четверо продолжают лечение в инфекционном отделении больницы № 3 Томска, трое – в детской больнице имени Сибирцева. Результаты обследования на коронавирус всех пациентов обоих медучреждений – отрицательные.

В обсерваторе на двухнедельном карантине находятся 22 человека.

В респираторном госпитале медико-санитарной части № 2 Томска 65 пациентов с признаками средне-тяжелой и тяжелой респираторной инфекции. У 39 человек анализы показали отрицательный результат по коронавирусу, у 26-ти ПЦР-тесты переданы на исследование.

ИСТОЧНИК KP.RU