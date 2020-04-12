Почти 245 тысяч томских детей ждут возобновления офлайн занятий в кружках и секциях

12 Апр 2020 2020-04-12T10:47:38+03:00

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По данным Томскстата, в 2019 году в Томской области образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей осуществляли 555 организаций. Численность детей, получивших дополнительное образование, составила 244.7 тыс. человек, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 18.3 тыс. человек.

- Среди программ дополнительного образования самым массовым и популярным остается образование в области искусств, его получали 83.8 тыс. детей или 34.2% от общей численности занимавшихся, по программам социально-педагогического направления обучалось 61.7 тыс. детей (25.2%), физической культуры и спорта – 46.7 тыс. детей (19.1%). –говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что за минувший год значительно выросла привлекательность программ дополнительного образования по техническому и естественнонаучному направлениям. Техническим программам обучалось 27.2 тыс. детей, по сравнению с 2018 годом число обучающихся выросло на 10.5 тыс. человек. Естественнонаучное направление выбрали 16.9 тыс. юных томичей, что на 3.8 тыс. человек больше, чем в 2018 году.

По туристско-краеведческому направлению, так же, как и год назад, занимались 8.5 тыс. детей. В настоящее время, из-за риска распространения коронавируса, в учреждениях дополнительного образования не проводятся офлайн занятия, тренировки и репетиции, и тысячи маленьких жителей региона ждут их возобновления.

ИСТОЧНИК KP.RU