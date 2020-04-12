2020-04-12T07:21:23+03:00
Общество

Томские старшеклассники могут получить по 1 млн рублей для оплаты обучения в вузе

Такую возможность дает победа во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»
Алиса Селезнева
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Все финалисты конкурса получат путевки в "Артек".Все финалисты конкурса получат путевки в "Артек".Фото: из открытых источников
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В последние дни марта стартовал Всероссийский конкурс «Большая перемена» для учеников 8-10 классов. В рамках него школьники со всей России могут пройти профессиональные тестирования на эрудицию, профориентацию, интеллект, получить доступ к образовательным программам и рекомендации представителей научной, финансовой, образовательной сфер, искусства и спорта.

Первая часть испытаний будет проводиться дистанционно на сайте конкурса. Очные этапы пройдут с 20 июля 2020 года. На определенном этапе к участникам смогут присоединиться их педагоги – вместе они будут решать кейсы, участвовать в полуфиналах и финале конкурса.

-Десятиклассники, победившие в «Большой перемене», получат по 1 миллиону рублей на оплату обучения в вузе. Средства также можно направить на проезд к месту учебы или, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку. Также победители получат до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз, ученики 8-9 классов — по 200 тысяч рублей на дополнительное образование и саморазвитие, все финалисты — путевки в «Артек». – сообщают организаторы «Большой перемены».

Также предусмотрены призы для 20 лучших школ страны и педагогов, подготовивших финалистов.

Организаторами конкурса являются АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников, ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнёры: Mail.ru Group («ВКонтакте»), Сбербанк России. Конкурс проходит при поддержке Министерства Просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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