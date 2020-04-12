На железнодорожном вокзале Томска введена новая система досмотра багажа

12 Апр 2020 2020-04-12T06:07:48+03:00

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В целях повышения уровня безопасности пассажиров и работников на железнодорожном вокзале Томск-1, введена в строй современная досмотровая система «Интроскоп». Она заработала с 10 апреля.

- Оборудование позволяет обследовать багаж и ручную кладь без вмешательства человека, выявлять предметы и вещества, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности. К ним относятся, в том числе, изделия, конструктивно сходные с холодным оружием. Подобная схема досмотра длительное время действует в аэропортах, где пассажиры осведомлены о запрете или ограничении перемещения в стерильную зону ряда предметов и выработали привычку к соблюдению установленных правил. Этого порядка необходимо придерживаться пассажирам, встречающим и провожающим лицам, находящимся на железнодорожных вокзалах – говорится в сообщении управления транспортной полиции по СФО.

Представители ведомства уточняют, что в здания вокзалов запрещено вносить кастеты всех видов, режущее, метательное, ударно-раздробляющее и другое холодное оружие. Данные предметы подлежат обязательному изъятию и направлению на криминалистическое исследование.

Информация о перечне предметов, которые нельзя проносить в «чистую» зону, размещена перед контрольно-пропускными пунктами, в местах продажи билетов и оформления багажа.

Сотрудники транспортной полиции во избежание задержек и опоздания на посадку в поезда , рекомендуют томичам заблаговременно прибывать на вокзал.

ИСТОЧНИК KP.RU