Иностранку, торговавшую героином, задержали в Томске полицейские

12 Апр 2020 2020-04-12T05:37:38+03:00

Теперь ей грозит до 20 лет тюрьмы

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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Томской области совместно с ОКОН ОМВД России по Советскому району г. Томска в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресекли преступную деятельность иностранной гражданки, 1987 года рождения, не имеющей регистрации на территории России.

- По предварительным данным, подозреваемая, распространяла героин на территории областного центра бесконтактным способом, с использованием тайников-закладок, откуда их забирали наркокурьеры. В ходе досмотра у женщины обнаружено и изъято около 6 грамм героина, а также сотовый телефон, по которому она осуществляла переговоры и переписку. При задержании подозреваемая оказывала полицейским активное сопротивление и пыталась скрыться.- сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Ранее гражданка была уже судима за аналогичные преступления.

Следственным отделом ОМВД России по Советскому району г. Томска по выявленным фактам ее преступной деятельности возбуждено три уголовных дела, предусмотренных частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU