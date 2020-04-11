Коронавирус в Томске, последние новости на 12 апреля 2020 года: в больницах региона один пациент с коронавирусом

11 Апр 2020 2020-04-11T20:59:39+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 12 апреля 2020 года

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На сегодняшний день, 12 апреля, в Томской области новых заболеваний COVID-19 не зарегистрировано. По-прежнему с подтвержденным диагнозом коронавирус на лечении в инфекционном отделении находится один человек.

Семь пациентов продолжают лечение в инфекционном отделении больницы № 3 Томска и в детской больнице имени Сибирцева. Результаты их обследования на коронавирус отрицательные.

В обсерваторе на двухнедельном карантине находятся 22 человека.

В респираторном госпитале, созданном на базе медико-санитарной части № 2 Томска находится 53 пациента, у которых обнаружены признаки средне-тяжелой и тяжелой респираторной инфекции. У 39 человек анализы показали отрицательный результат по коронавирусу, 14 тестов переданы на исследование.

ИСТОЧНИК KP.RU