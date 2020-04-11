Коронавирус в Томске, последние новости на 12 апреля 2020 года: в больницах региона один пациент с коронавирусом
На сегодняшний день, 12 апреля, в Томской области новых заболеваний COVID-19 не зарегистрировано. По-прежнему с подтвержденным диагнозом коронавирус на лечении в инфекционном отделении находится один человек.
Семь пациентов продолжают лечение в инфекционном отделении больницы № 3 Томска и в детской больнице имени Сибирцева. Результаты их обследования на коронавирус отрицательные.
В обсерваторе на двухнедельном карантине находятся 22 человека.
В респираторном госпитале, созданном на базе медико-санитарной части № 2 Томска находится 53 пациента, у которых обнаружены признаки средне-тяжелой и тяжелой респираторной инфекции. У 39 человек анализы показали отрицательный результат по коронавирусу, 14 тестов переданы на исследование.
ИСТОЧНИК KP.RU