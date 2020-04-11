Томичей, которые остаются в Тайланде, вывезут специальным рейсом

11 Апр 2020 2020-04-11T13:52:04+03:00

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В Тайланде сегодня остается около 160 томичей. Департамент международных и региональных связей администрации Томской области по поручению губернатора Сергея Жвачкина во взаимодействии с МИД РФ и Росавиацией решает вопросы организации их вывоза на родину.

- Учитывая позицию эпидемиологов, федеральный оперативный штаб принял решение организовывать вывоз россиян из Таиланда по регионам, - сообщил заместитель губернатора Юрий Гурдин.

Сейчас формируется рейс для пассажиров из Новосибирской области, которых там очень много. Будет сформирован рейс и для томичей.

- Мы находимся с частью из них в контакте. В других странах такого количества томичей нет. Не будем давать оценки поведению наших граждан, которые вылетали в Бангкок в начале апреля, в самый разгар эпидемии, - добавил Юрий Гурдин. - У губернатора позиция жесткая: все они наши люди, и регион им обязан помочь.

После возвращения томичей ждет обязательная двухнедельная самоизоляция.

ИСТОЧНИК KP.RU