2020-04-11T13:52:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Томичей, которые остаются в Тайланде, вывезут специальным рейсом

Всего в этой стране находится около 160 жителей Томской области
Елена Реутова
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После возвращения томичей ждет двухнедельная самоизоляция.После возвращения томичей ждет двухнедельная самоизоляция.Фото: из открытых источников
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В Тайланде сегодня остается около 160 томичей. Департамент международных и региональных связей администрации Томской области по поручению губернатора Сергея Жвачкина во взаимодействии с МИД РФ и Росавиацией решает вопросы организации их вывоза на родину.

- Учитывая позицию эпидемиологов, федеральный оперативный штаб принял решение организовывать вывоз россиян из Таиланда по регионам, - сообщил заместитель губернатора Юрий Гурдин.

Сейчас формируется рейс для пассажиров из Новосибирской области, которых там очень много. Будет сформирован рейс и для томичей.

- Мы находимся с частью из них в контакте. В других странах такого количества томичей нет. Не будем давать оценки поведению наших граждан, которые вылетали в Бангкок в начале апреля, в самый разгар эпидемии, - добавил Юрий Гурдин. - У губернатора позиция жесткая: все они наши люди, и регион им обязан помочь.

После возвращения томичей ждет обязательная двухнедельная самоизоляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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