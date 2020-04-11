2020-04-11T06:37:58+03:00
Общество

Томскстат сообщает: пеленки, лук и кирпичи заметно подорожали в марте

Инфляция в Томской области за месяц не увеличилась
Антонина Ленская
Поделиться:
Пеленки с ползунками в марте обошлись томичам дороже, чем месяц назад.Пеленки с ползунками в марте обошлись томичам дороже, чем месяц назад.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Инфляция в Томской области в марте 2020 года по сравнению с февралем показала положительную динамику и составила 0,3%, сообщает Томскстат. С начала текущего года индекс потребительских цен составил 101,2%.

Цены на продовольственные товары в регионе увеличились в среднем на 0,5%. Так, наибольший рост цен наблюдался на репчатый лук – на 23,1%, морковь – на 18,3%, свежие помидоры – на 12,4%, в то же время на 31,5% подешевели свежие огурцы.

Цены на непродовольственные товары в марте выросли в среднем на 0,4%. Более всего подорожали пеленки для новорожденных – на 11%, хлопчатобумажные ползунки – на 5,6%, а также красный кирпич (на 10,1%) и электрические утюги с терморегулятором (на 8,3%).

Бытовые услуги за месяц подешевели в среднем на 0,1%. При этом на 9,4% подорожал проезд в купейном вагоне скорого поезда ТомскМосква; на 4,3% – клинический осмотр животного у ветеринара; на 3,7% – проезд в пригородном поезде. Полисы КАСКО для легковых авто в марте стали дешевле на 6,1%; полет в салоне эконом-класса (рейс Томск – Москва) – на 2,7%.

Как ранее сообщал Томскстат, инфляция в регионе в феврале 2020 года по сравнению с январем составила 0,5%. Больше всего в последний месяц зимы подорожали огурцы и капуста, свежие цветы и путевки в Испанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томскстат сообщает: пеленки, лук и кирпичи заметно подорожали в марте
Томские ученые расскажут, кто из персонажей «Ледникового периода» лишний
Амулет от коронавируса: новогодняя елка до сих пор радует томичей
Платить за детский сад будут только родители, чьи дети посещают дежурные группы
Коронавирус в Томске, последние новости на 11 апреля 2020 года: в больницах региона один пациент с коронавирусом
Юные скрипачи из Томска стали лауреатами Всероссийского фестиваля
Депутаты внесли изменения в бюджет Томска на текущий год
В Томской области возбуждено уголовное дело о незаконной рубке леса в особо крупном размере
Томские ученые работают над космическими проектами
Руководители договорились перенести на год чемпионат мира по подводному спорту в Томске
Вьетнам включил Томский госуниверситет в топ списка приоритетных для поступления российских вузов
Мэрия Томска контролирует ситуацию с возможным выходом воды и подтоплением
Традиционный марафон «Обыкновенное чудо» стартует в Томской области онлайн
На поддержку семей с детьми Томская область направит почти 1,5 млрд рублей
Мошенники под видом сотрудников «банка» украли у томской пенсионерки около 20 тысяч рублей