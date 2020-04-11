Томскстат сообщает: пеленки, лук и кирпичи заметно подорожали в марте

11 Апр 2020 2020-04-11T06:37:58+03:00

Пеленки с ползунками в марте обошлись томичам дороже, чем месяц назад. Фото: из открытых источников

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Инфляция в Томской области в марте 2020 года по сравнению с февралем показала положительную динамику и составила 0,3%, сообщает Томскстат. С начала текущего года индекс потребительских цен составил 101,2%.

Цены на продовольственные товары в регионе увеличились в среднем на 0,5%. Так, наибольший рост цен наблюдался на репчатый лук – на 23,1%, морковь – на 18,3%, свежие помидоры – на 12,4%, в то же время на 31,5% подешевели свежие огурцы.

Цены на непродовольственные товары в марте выросли в среднем на 0,4%. Более всего подорожали пеленки для новорожденных – на 11%, хлопчатобумажные ползунки – на 5,6%, а также красный кирпич (на 10,1%) и электрические утюги с терморегулятором (на 8,3%).

Бытовые услуги за месяц подешевели в среднем на 0,1%. При этом на 9,4% подорожал проезд в купейном вагоне скорого поезда Томск – Москва; на 4,3% – клинический осмотр животного у ветеринара; на 3,7% – проезд в пригородном поезде. Полисы КАСКО для легковых авто в марте стали дешевле на 6,1%; полет в салоне эконом-класса (рейс Томск – Москва) – на 2,7%.

Как ранее сообщал Томскстат, инфляция в регионе в феврале 2020 года по сравнению с январем составила 0,5%. Больше всего в последний месяц зимы подорожали огурцы и капуста, свежие цветы и путевки в Испанию.

ИСТОЧНИК KP.RU