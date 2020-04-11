2020-04-11T05:03:03+03:00
Общество

Платить за детский сад будут только родители, чьи дети посещают дежурные группы

Об этом решении вчера сообщил областной департамент общего образования
Елена Реутова
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В детских садах работают только дежурные группыВ детских садах работают только дежурные группыФото: из открытых источников
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С 30 марта все муниципальные детские сады работают в режиме дежурных групп по заявлениям родителей. В соответствии с установленными администрацией города Томска требованиями, томичи, чьи дети по уважительной причине не посещают дошкольные учреждения, освобождены от родительской платы. В апреле 2020 года департамент образования включил в перечень уважительных причин режим самоизоляции. Однако родители малышей областного центра, которые соблюдают этот режим и остаются дома, получили квитанции на оплату детского сада как обычно – в полном объеме. Это не могло не вызвать как минимум недоумение.

- Мы разделяем возмущение родителей, которые получили апрельские квитанции, в которых указана полная стоимость оплаты за детские сады, - прокомментировала обращения родителей в СМИ и социальных сетях начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич. – Это несправедливое решение будет отменено. Квитанции по оплате за детский сад будут направлены только родителям тех детей, кто посещал дежурные группы. Они должны будут оплатить стоимость содержания ребенка за весь месяц, а в майской квитанции им будет сделан перерасчет с учетом фактического посещения детского сада в апреле. Родители должны иметь возможность получить квитанцию и оплатить ее дистанционно.

Ирина Грабцевич напомнила, что дежурные группы в детских садах работают для детей, чьи родители в апреле продолжали трудиться в период нерабочей недели, объявленной по указу президента России, а также вышли на работу в период действия в регионе режима полной самоизоляции, установленного решением губернатора Томской области Сергея Жвачкина до 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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