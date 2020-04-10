Коронавирус в Томске, последние новости на 11 апреля 2020 года: в больницах региона один пациент с коронавирусом
На сегодняшний день, 11 апреля, в Томской области зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией.
В инфекционных отделениях медицинских учреждений Томской области с респираторными инфекциями проходят лечение 10 человек. Подтвержденный диагноз коронавируса у одного заболевшего.
Новых поступивших в больницу № 3 Томска нет, у шести пациентов, получающих здесь лечение, результаты ПЦР-тестов на коронавирус отрицательные. В детской инфекционной больнице имени Сибирцева на лечении находятся три ребенка, у одного из них результат анализов отрицательный, у двух вновь поступивших – на исследовании.
В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 19 человек, заболевших среди них нет.
ИСТОЧНИК KP.RU