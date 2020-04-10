2020-04-10T21:03:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 11 апреля 2020 года: в больницах региона один пациент с коронавирусом

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 11 апреля 2020 года
Елена Реутова
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Томичей призывают соблюдать режим самоизоляцииТомичей призывают соблюдать режим самоизоляцииФото: из открытых источников
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На сегодняшний день, 11 апреля, в Томской области зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В инфекционных отделениях медицинских учреждений Томской области с респираторными инфекциями проходят лечение 10 человек. Подтвержденный диагноз коронавируса у одного заболевшего.

Новых поступивших в больницу № 3 Томска нет, у шести пациентов, получающих здесь лечение, результаты ПЦР-тестов на коронавирус отрицательные. В детской инфекционной больнице имени Сибирцева на лечении находятся три ребенка, у одного из них результат анализов отрицательный, у двух вновь поступивших – на исследовании.

В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 19 человек, заболевших среди них нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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