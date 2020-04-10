2020-04-10T12:55:02+03:00
Происшествия

В Томской области возбуждено уголовное дело о незаконной рубке леса в особо крупном размере

Прокуратура выяснила, что государству нанесен более чем полумиллионный ущерб
ИГОРЬ ТЮРИН
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"Черные лесорубы" продолжают свои темные дела"Черные лесорубы" продолжают свои темные делаФото: из открытых источников
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Томская межрайонная природоохранная прокуратура провела выездную проверку лесного законодательства на территории Тимирязевского лесничества.

В ходе обследования лесного фонда недалеко от села Моряковский затон обнаружены следы незаконной вырубки 71 многолетней сосны и 5 берез со свежими следами спила. В результате незаконной рубки деревьев общим объемом 111,5 м3 лесному фонду причинен ущерб в размере свыше 600 тыс. руб.

С учетом этого природоохранный прокурор направила материалы проверки в отдел МВД России по Томскому району для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

В настоящее время по материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU

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