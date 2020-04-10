Руководители договорились перенести на год чемпионат мира по подводному спорту в Томске

10 Апр 2020 2020-04-10T12:19:49+03:00

Лучше позже, чем никогда! Фото: из открытых источников

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Губернатор Сергей Жвачкин и президент Всемирной Конфедерации подводной деятельности (CMAS) Анна Аржанова, также возглавляющая Федерацию подводного спорта России, договорились перенести чемпионат мира по подводному спорту в Томске на год.

– В связи с пандемией коронавируса мы договорились перенести мировой чемпионат на год, по аналогии с Олимпийскими играми. Чемпионат в Томске состоится в июле 2021-го, – заявил губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий оргкомитет чемпионата мира. – Рассчитываю, что Минспорта нашу позицию поддержит».

– Это единственно возможное решение в создавшихся условиях, – подчеркнула президент СMAS Анна Аржанова. – К лету следующего года, когда угроза пандемии уже вероятно сойдет на нет, все национальные подводные федерации смогут провести в спокойных и равных условиях свои отборочные соревнования к чемпионату мира и, будем надеяться, уже ничего не сможет помешать «лучшим из лучших» приехать на томский мировой турнир.

Глава региона поручил департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области совместно с региональной Федерацией подводного спорта подготовить необходимые документы для внесения изменений в единые календарные планы международных и всероссийских соревнований, проводимых на территории РФ в 2020 и 2021 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU