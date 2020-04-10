На поддержку семей с детьми Томская область направит почти 1,5 млрд рублей

10 Апр 2020 2020-04-10T10:15:25+03:00

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Сегодня, 10 апреля, на 44-м (внеочередном) собрании Законодательной Думы Томской области депутаты единогласно проголосовали за внесение изменений в региональный закон «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей». Поправки приняты для скорейшей реализации указа президента РФ, подписанного 20 марта. В общей сложности на выплаты томским семьям в 2020 году пойдет более 1,48 млрд рублей.

Начальник областного департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина пояснила: «Ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно смогут получать семьи, у которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Томской области за 2-й квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты».

По ее словам, размер ежемесячной выплаты по региону в 2020 году составит 6 088 рублей. По предварительным подсчетам, правом на новое государственное пособие в Томской области смогут воспользоваться 20,4 тысячи человек. Для осуществления выплат из федерального бюджета предусмотрены ассигнования в сумме более 1 млрд 237 млн рублей, а также средства областного бюджета – свыше 253 млн рублей.

В нынешнем году выплата будет назначаться, начиная с 1 января 2020-го (но не ранее даты достижения ребенком возраста трех лет). Комментируя это решение, председатель областной Думы Оксана Козловская подчеркнула: «Я хочу обратиться к томичам, которые могут претендовать на такие выплаты. Чем быстрее будут поданы заявления на получение этой меры социальной поддержки, тем быстрее они будут обработаны и тем раньше органы соцзащиты смогут начать выплачивать деньги. Огромная просьба подать заявления через сайт «Госуслуги» незамедлительно».

ИСТОЧНИК KP.RU