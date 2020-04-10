2020-04-10T09:50:48+03:00
Происшествия

Мошенники под видом сотрудников «банка» украли у томской пенсионерки около 20 тысяч рублей

Женщина назвала им коды из смс-сообщений
Алиса Селезнева
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Каждый день интернет-мошенники пополняют карманы за счет доверчивых граждан.Каждый день интернет-мошенники пополняют карманы за счет доверчивых граждан.Фото: из открытых источников
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В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих женщине 1949 года рождения.

- По предварительным данным, потерпевшей поступил звонок с номера «+7495…». Звонивший мужчина представился работником одного из банковских учреждений, сказал, что от имени томички поступила заявка на оформление банковской карты, и попросил назвать номер карты, срок действия, трехзначный код на обратной стороне и пароль из смс-сообщения. Пенсионерка назвала эти данные. Потом мужчина сказал, что посторонние лица пытаются списать с карты женщины денежные средства в сумме 9800 рублей, и чтобы остановить эти операции, нужно вновь назвать код, который придет в смс-сообщении. Потерпевшая выполнила указания.- сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Затем звонок был переведен на другого мужчину, который представился сотрудником службы безопасности и объяснил, что поступит звонок от «робота», и нужно будет ответить на несколько вопросов «да» и «нет», что женщина и сделала. После чего в дело снова вступил «работник банка», который сообщил, что банк успел заблокировать денежные средства, и чтобы их вернуть на карту, нужно назвать пароли из смс-сообщений. Потерпевшая их назвала и с ее счета были списаны 18134 рубля.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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