Томский район лидирует в регионе по объемам строительства жилья

10 Апр 2020 2020-04-10T08:25:03+03:00

По этому показателю он опережает даже областную столицу

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В общей сложности, за январь-март 2020 года строители Томской области ввели в эксплуатацию 50,6 тысячи квадратных метров жилья. Это на четверть больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

«Самые высокие показатели продемонстрировал Томский район, где за три месяца сдано 21,3 тысячи квадратных метров жилья, в том числе 14,4 тысячи «квадратов» — индивидуального. На втором месте — областной центр, где с начала года сдано 18,2 тысячи квадратных метров». – сообщил заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Только в течении марта в регионе введено в эксплуатацию 27,7 тыс. кв. м жилья, в том числе многоквартирный дом в микрорайоне Южные Ворота и общежитие НИ ТГУ на ул. Аркадия Иванова в Томске.

С начала 2020 года в Томской области построено 37 тыс. «квадратов» индивидуального жилья. Доля введенных в эксплуатацию объектов ИЖС по сравнению с первым кварталом 2019 года возросла на 14%.

Напомним, в текущем году по национальному проекту «Жилье и городская среда» в Томской области необходимо ввести в эксплуатацию 591 тыс. кв. м жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU