Летающая «скорая помощь» с начала года спасла почти 500 жителей Томской области

10 Апр 2020 2020-04-10T08:04:47+03:00

Санитарная авиация каждый год спасает сотни жизней . Фото: из открытых источников

В том числе, новорожденного младенца и 90-летнего ветерана

Изменить размер текста: A A

С начала 2020 года санитарная авиация областной клинической больницы эвакуировала из районов Томской области 494 пациента, в том числе - 37 детей.

«Самым маленьким среди эвакуированных оказался новорожденный, которого вертолет доставил из Каргасокского района в областной перинатальный центр, самым пожилым — 90-летний пациент», — сообщил заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Сергей Моторин.

На вертолетах был доставлен в Томск 131 человек, преимущественно из больниц отдаленных северных районов - Колпашевского и Каргасокского. Большинство эвакуированных имели заболевания кардиологического (в каждом четвертом случае), неврологического, акушерско-гинекологического и хирургического профилей.

«В частности, одному из пациентов со сложной травмой кисти потребовалась срочная помощь врачей. Вертолетом в сопровождении медиков его доставили в ОКБ, где пластические хирурги провели экстренную шестичасовую операцию по реплантации кисти. Сейчас пациент продолжает лечение в отделении, находится в удовлетворительном состоянии», — рассказал завотделением реконструктивной и пластической хирургии, профессор, главный пластический хирург СФО и Томской области Александр Цуканов.

Напомним, по контракту между Томской областной клинической больницей и АО «Русские Вертолетные Системы» на круглосуточном дежурстве находятся два вертолета - Ми-8 и «Ансат». Оба оснащены медицинскими модулями, позволяющими поддерживать все жизненно важные функции организма и оказывать помощь пациентам прямо на борту.

Развитие санавиации в Томской области предусмотрено региональным проектом «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU