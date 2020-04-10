Томичи могут оформить сделки по недвижимости в режиме онлайн

10 Апр 2020 2020-04-10T07:38:16+03:00

Оформить жилье в собственность теперь можно онлайн. Фото: из открытых источников

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В условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции областное управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) перешло на дистанционное оказание услуг жителям региона.

Теперь подать заявление на государственную регистрацию прав, получение выписок и другие государственные услуги можно на официальном сайте ведомства.

- За первую нерабочую неделю в период пандемии на государственную регистрацию прав и кадастровый учет в ведомство в электронном виде поступило 700 пакетов документов – говорится в сообщении пресс-службы региональной администрации.

Также уточняется, что все услуги, которые жители региона запрашивают в дистанционном формате, будут предоставлены в установленный законом срок.

«Эпидемиологическая ситуация непростая, но жизнь не останавливается: сейчас важно не допустить приостановки сделок с недвижимостью. Это касается и юридических лиц, и жителей Томской области, — подчеркнул вице-губернатор по экономике, заместитель руководителя штаба по обеспечению устойчивого социально-экономического развития в условиях пандемии Андрей Антонов. — Мы также работаем над тем, чтобы люди, купившие квартиры с помощью ипотеки, могли регистрировать сделки непосредственно через онлайн-сервисы банков».

ИСТОЧНИК KP.RU