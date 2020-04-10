2020-04-10T07:14:42+03:00
Здоровье

Томичи с инвалидностью смогут продлить ее заочно

Это правило будет действовать до 1 октября
Елена Реутова
Поделиться:
Правило заочного продления инвалидности будет действовать до октябряПравило заочного продления инвалидности будет действовать до октябряФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

До 1 октября 2020 бюро медико-социальной экспертизы будет продлевать инвалидность жителям региона исключительно заочно. Эти меры направлены для снижение риска распространения новой коронавирусной инфекции.

- В случае, если срок очередного переосвидетельствования выпадает на период с 1 марта по 1 октября 2020 года, ранее установленная группа инвалидности, в том числе и категория «ребенок-инвалид», будет продлеваться автоматически на шесть месяцев, без обращения в медицинскую организацию и бюро, - сообщил руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по Томской области Вячеслав Перминов. – При этом на этот же период времени будет продлеваться индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида с сохранением всех реабилитационных мероприятий, включая обеспечение техническими средствами реабилитации.

Изменения коснутся и томичей, которые обращаются с заявлением на установление инвалидности впервые. Они будут проходить медико-социальную экспертизу заочно (по документам), решение будет приниматься на основании направлений на медико-социальную экспертизу, оформляемых медицинскими организациями.

Интересующие вопросы жители Томской области могут задать дистанционно:

- по телефону «горячей линии» 8(3822) 401-600;

- почтовым отправлением по адресу: 634009, г. Томск, ул. Бердская, 27;

- на адрес электронной почты fgu@mse.tomsk.ru;

- в разделе «Работа с обращениями граждан и организаций» на официальном сайте учреждения http://www.70.gbmse.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На поддержку семей с детьми Томская область направит почти 1,5 млрд рублей
Мошенники под видом сотрудников «банка» украли у томской пенсионерки около 20 тысяч рублей
Томичи не смогут посетить городские кладбища на Радоницу и Пасху
Томский район лидирует в регионе по объемам строительства жилья
Летающая «скорая помощь» с начала года спасла почти 500 жителей Томской области
Томичи могут оформить сделки по недвижимости в режиме онлайн
Томичи с инвалидностью смогут продлить ее заочно
Томичей, потерявших работу из-за пандемии коронавируса, приглашают на работу в село
Троих человек спасли пожарные из горящего дома в Томской области
Мэр Томска поднялся в медиарейтинге глав столиц сибирских регионов
Томичи стали чаще обращаться за рассрочкой платежей за отопление
Передвижение в Томске во время самоизоляции: в оперштабе объяснили первые штрафы
Коронавирус в Томске, последние новости на 10 апреля 2020 года: четвертый заразившийся томич не был за границей
Четвертый пациент с COVID-19 в Томске не выезжал за рубеж
Местных жителей приглашают к участию в проекте «Узнай Томск»
Томичке, обворовавшей своего деда, дали условный срок
В Томске проведут аэрофотосъемку отдаленных территорий города
К посевной кампании готовятся сельхозпредприятия Томской области
Китайские студенты Томского политеха перешли на дистанционное обучение
Учреждения образования Томска выиграли гранты по нацпроекту
Томские садоводы получили рекомендации Роспотребнадзора на период пандемии коронавируса
Огнеборцы спасли пожилого мужчину из горящей квартиры в Томске