Томичи с инвалидностью смогут продлить ее заочно

10 Апр 2020 2020-04-10T07:14:42+03:00

Изменить размер текста: A A

До 1 октября 2020 бюро медико-социальной экспертизы будет продлевать инвалидность жителям региона исключительно заочно. Эти меры направлены для снижение риска распространения новой коронавирусной инфекции.

- В случае, если срок очередного переосвидетельствования выпадает на период с 1 марта по 1 октября 2020 года, ранее установленная группа инвалидности, в том числе и категория «ребенок-инвалид», будет продлеваться автоматически на шесть месяцев, без обращения в медицинскую организацию и бюро, - сообщил руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по Томской области Вячеслав Перминов. – При этом на этот же период времени будет продлеваться индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида с сохранением всех реабилитационных мероприятий, включая обеспечение техническими средствами реабилитации.

Изменения коснутся и томичей, которые обращаются с заявлением на установление инвалидности впервые. Они будут проходить медико-социальную экспертизу заочно (по документам), решение будет приниматься на основании направлений на медико-социальную экспертизу, оформляемых медицинскими организациями.

Интересующие вопросы жители Томской области могут задать дистанционно:

- по телефону «горячей линии» 8(3822) 401-600;

- почтовым отправлением по адресу: 634009, г. Томск, ул. Бердская, 27;

- на адрес электронной почты fgu@mse.tomsk.ru;

- в разделе «Работа с обращениями граждан и организаций» на официальном сайте учреждения http://www.70.gbmse.ru

ИСТОЧНИК KP.RU