2020-04-10T06:51:02+03:00
Общество

Томичей, потерявших работу из-за пандемии коронавируса, приглашают на работу в село

Сельхозпредприятия региона рассказали о своих вакансиях
Елена Реутова
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Работу на сельхозпредприятиях предлагают горожанамРаботу на сельхозпредприятиях предлагают горожанамФото: из открытых источников
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Руководители 19 предприятий агропромышленного комплекса Томской области подписали обращение к томичам, которые могут лишиться или уже потеряли работу, с предложением трудоустройства на селе. Открытое письмо подписали руководители ООО «Сибирское молоко», ООО «КФХ «Нива», ОГУП «Бакчарское», ООО «Трубачево», ООО «Агрокомплекс», СПК «Белосток», СПК (колхоз) «Нелюбино», ООО «СХП «Усть-Бакчарское», ООО «КХ «Куендат», ИП Бойченко А.А. и другие.

- Аграрии оперативно и охотно откликнулись на инициативу губернатора – помочь жителям нашего региона, оказавшимся в сложной ситуации в связи с потерей работы, - сообщил заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. – Многие из них готовы предоставить жилье, обучить сельским профессиям. Это может стать антикризисной мерой не только для томичей, лишившихся дохода, но и для хозяйств, где традиционно есть дефицит кадров.

Самые востребованные в хозяйствах специальности – это ветеринарный врач, фельдшер, механизатор, оператор по уходу за животными, техник-осеменатор, агроном, оператор машинного доения, овощевод, зоотехник, тракторист-машинист, инженер, бухгалтер, сварщик и водитель. Кроме того, аграрии приглашают на сезонные и временные работы, где не требуется специального образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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