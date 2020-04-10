2020-04-10T06:23:24+03:00
Происшествия

Троих человек спасли пожарные из горящего дома в Томской области

Причины возгорания выясняются
Елена Реутова
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Пожар был потушен за полчасаПожар был потушен за полчасаФото: Пресс-служба МЧС России по Томской области
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Сообщение о пожаре в частном брусовом жилом доме на улице Ленинской в селе Подгорное Чаинского района поступило в пожарно-спасательную службу МЧС России в 11:44 9 апреля.

Уже через три минуты первое подразделение прибыло на место. Крыша дома и веранда были полностью охвачены огнем. Со слов соседей, в доме могла находиться семья: семидесятилетняя хозяйка с дочерью и ее одиннадцатилетним сыном.

Разбив окно, пожарные проникли в дом. Помещение уже стало наполняться дымом. Все три человека были эвакуированы через оконный проем, никто из них не пострадал.

За полчаса пожар был ликвидирован. В итоге обгорела деревянная обрешетка крыши дома, сгорела веранда. Площадь пожара составила 47 квадратных метров.

В тушении было задействовано 3 единицы техники и 10 человек.

Трое человек спасены Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Трое человек спасеныФото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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