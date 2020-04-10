Мэр Томска поднялся в медиарейтинге глав столиц сибирских регионов

10 Апр 2020 2020-04-10T06:00:48+03:00

Супруги Кляйн славятся своей любовью к городу Томску и склонностью к меценатству. Фото: из открытых источников

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Компания «Медиалогия» представила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Сибирского федерального округа за март 2020 года. Его лидерами стали Анатолий Локоть (Новосибирск), прочно занимающий эту позицию, а также Иван Кляйн (Томск) и Вячеслав Франк (Барнаул).

Рейтинг строится на основе т. н. медиаиндекса: чем выше этот показатель, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в средствах массовой информации. Согласно исследованию, в марте СМИ сообщали о следующих событиях с участием глав сибирских столиц.

К мэру Новосибирска Анатолию Локтю местные феминистки обратились с просьбой запретить концерт солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. Градоначальник заявил, что не может воспрепятствовать его выступлению, поскольку у мэрии нет таких полномочий. Позднее шумиху вызвало сообщение мэра о том, что в Новосибирск из Китая привезут 320 тысяч защитных масок, чтобы передать их в городские аптеки для продажи.

Томский мэр Иван Кляйн за месяц поднялся в медиарейтинге СФО сразу на 6 пунктов и занял второе место. Его известности способствовало награждение местных бизнесменов почетными знаками за меценатство (включая поддержку социальных, молодежных, культурных проектов). Как сообщалось, по итогам 2019 года звания «Меценат города Томска» удостоилась генеральный директор ОАО «Томское пиво» Галина Кляйн, она же супруга градоначальника и совладелец компании. Не только региональные, но и российские СМИ широко комментировали эту новость, причем далеко не в лестных тонах.

Также СМИ сообщали, в частности, что Иван Кляйн в связи с пандемией коронавируса принял решение отменить все командировки сотрудников мэрии и призвал проводить личные приемы и совещания в удаленном режиме.

Глава Барнаула Вячеслав Франк, занимающий третье место в рейтинге по СФО, известен куда как более скромными делами. Например, он призвал местных жителей соблюдать установленный режим самоизоляции и оставаться дома. «Новичком» медиарейтинга выступил временно исполняющий обязанности мэра Иркутска Руслан Болотов, который стал «врио» после добровольной отставки Дмитрия Бердникова 17 марта. Всего в списке 20 действующих мэров, глав администраций и председателей горсоветов столиц субъектов Сибирского федерального округа.

Поясним, «Медиалогия» – независимая российская исследовательская компания в области СМИ и соцмедиа. При расчете медиаиндекса для публичных персон учитывается влиятельность источника информации, характер упоминания (позитивный, негативный, нейтральный), роль персоны в сообщении (главная, эпизодическая) и др.

ИСТОЧНИК KP.RU