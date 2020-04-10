2020-04-10T05:42:17+03:00
Общество

Томичи стали чаще обращаться за рассрочкой платежей за отопление

С начала года с такой просьбой обратилось более 500 граждан
Елена Реутова
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Отмена пени не отменяет основного долгаОтмена пени не отменяет основного долгаФото: из открытых источников
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Если в январе и феврале в СП «Теплоэнергосбыт» АО «ТомскРТС» за рассрочкой платежей за отопление и горячую воду обращалось по 150 томичей, то в марте – более 200. Всего с начала года более 500 томичей обратились в компанию с заявлениями на реструктуризацию долгов на общую сумму 5 миллионов рублей.

- Полагаем, что число обращений за реструктуризацией долга будет расти. Компания понимает, что из-за сложившейся ситуации с коронавирусом доходы многих семей существенно сократились и оплачивать коммунальные услуги в полном объёме стало проблематично. В связи с этим «ТомскРТС» готова решать вопросы абонентов в индивидуальном порядке и предоставлять рассрочку платежей, - рассказала заместитель директора СП «Теплоэнергосбыт» АО «ТомскРТС» Ирина Сергиевская.

За консультацией по вопросам реструктуризации задолженности можно обращаться дистанционно по телефону контакт-центра 75-00-75, через группы компании в социальных сетях ВКонтакте и Facebook и через Единый личный кабинет https://my.ensb.tomsk.ru/, в котором также можно оплачивать счета и передавать показания счётчиков.

- Просим наших абонентов обратить внимание на то, что несмотря на мораторий на начисление пени, обязанность по оплате потребленных ресурсов сохраняется и, если совсем не платить за услуги теплоснабжения, долги могут стать неподъемными для семейного бюджета, - напомнила Ирина Сергиевская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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