2020-04-10T05:21:20+03:00
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Передвижение в Томске во время самоизоляции: в оперштабе объяснили первые штрафы

Сотрудники полиции усилили контроль за мобильностью граждан
Елена Реутова
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В нескольких точках города вчера проверяли все машиныВ нескольких точках города вчера проверяли все машиныФото: из открытых источников
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Вчера в Томской области были зафиксированы первые случаи выписывания штрафов за нарушение режима самоизоляции. Сотрудники органов внутренних дел массово проверяли граждан на улицах. Это вызвало немало вопросов у жителей областного центра.

В оперативном штабе напомнили, что с 18 марта распоряжением губернатора на территории Томской области действует режим «повышенная готовность», а с 22 часов 31 марта – режим полной самоизоляции, которые накладывают ряд ограничений на граждан и деятельность организаций.

- Обращаем внимание, что режим «повышенная готовность» прямо указывает на усиление работы правоохранительных органов и контроль за мобильностью граждан. Сотрудники полиции вправе проверить документы (а граждане обязаны покидать дома с удостоверениями личности), установить причину передвижения граждан и в случае нарушения режима оформить протокол об административном правонарушении. Наказание по этому факту назначает суд, - пояснили в региональном оперативном штабе.

Действия сотрудников полиции и решение суда в данном случае опираются на требования статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (введена 1 апреля 2020 года). Невыполнение требований этой статьи влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

Во избежание ошибочных толкований ситуации поясняем, что жители региона по-прежнему вправе выходить из дома в ближайший продуктовый магазин, в аптеку, в медучреждение, для выноса мусора и выгула собаки (в радиусе 200 метров от места регистрации), на работу (при предъявлении служебного удостоверения либо справки от работодателя в произвольной форме в случае, если деятельность организации не приостановлена в соответствии с режимом «повышенная готовность»). Также граждане могут поехать на дачу в узком семейном кругу, однако рекомендуем во избежание недоразумений иметь при себе документы, подтверждающие право на использование земельного участка, находящегося за городской чертой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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