Коронавирус в Томске, последние новости на 10 апреля 2020 года: четвертый заразившийся томич не был за границей
На сегодняшний день, 10 апреля, в Томской области зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Самочувствие пациента, диагноз которого был подтвержден 8 апреля, удовлетворительное. Он изолирован в инфекционном отделении одной из районных больниц Томской области и получает симптоматическое лечение. Анализы контактных с ним людей переданы на исследование.
В инфекционных отделениях медучреждений Томской области с респираторными заболеваниями находятся 16 человек: у 14-ти пациентов результаты анализов на наличие коронавирусной инфекции отрицательные, у одного — положительный, анализы еще одного пациента направлены на исследование.
В обсерваторе на 14-дневной изоляции находятся 19 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU