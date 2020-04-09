Коронавирус в Томске, последние новости на 10 апреля 2020 года: четвертый заразившийся томич не был за границей

9 Апр 2020 2020-04-09T21:00:50+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 10 апреля 2020 года

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На сегодняшний день, 10 апреля, в Томской области зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Самочувствие пациента, диагноз которого был подтвержден 8 апреля, удовлетворительное. Он изолирован в инфекционном отделении одной из районных больниц Томской области и получает симптоматическое лечение. Анализы контактных с ним людей переданы на исследование.

В инфекционных отделениях медучреждений Томской области с респираторными заболеваниями находятся 16 человек: у 14-ти пациентов результаты анализов на наличие коронавирусной инфекции отрицательные, у одного — положительный, анализы еще одного пациента направлены на исследование.

В обсерваторе на 14-дневной изоляции находятся 19 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU