Материальную помощь малообеспеченным семьям с детьми в Томской области выплатят до 25 апреля

9 Апр 2020 2020-04-09T06:29:01+03:00

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Более 12,5 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья и 30 тысяч школьников из малообеспеченных семей в течение учебного года получают в школах бесплатное горячее питание. Однако из-за перевода системы образования в дистанционный формат работы они лишены этой меры социальной поддержки.

- Сейчас дети учатся дома, и материальная нагрузка на семьи возросла. Считаю справедливым компенсировать нуждающимся затраты на обеды школьников, — отметил Сергей Жвачкин.

Глава региона уточнил, что расходы областного бюджета на компенсацию питания в течение апреля составят 65 миллионов рублей. При этом губернатор поручил социальным службам произвести выплаты до 25 апреля.

До 10 апреля школы передадут в районные центры социальной поддержки населения списки тех, кому будет предоставляться материальная помощь. Семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты населения, получат выплату тем же способом, каким доставляются другие меры поддержки. Если семья ранее не обращалась за помощью, данную выплату необходимо оформить, предоставив в школу заявление и необходимые документы (паспорт, свидетельство о рождении ребенка, реквизиты для зачисления денежных средств).

ИСТОЧНИК KP.RU