Щедрый жест томского вуза: интернет в общежитиях оплачен до конца апреля

8 Апр 2020 2020-04-08T12:49:52+03:00

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Ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский принял решение предоставить студентам в общежитиях бесплатный доступ к внешним образовательным ресурсам. Университет взял на себя расходы по оплате внешнего трафика до 30 апреля, чтобы студенты смогли в полном объеме осуществлять обучение, например, получили доступ к образовательной платформе Coursera и другим онлайн-ресурсам, сообщает пресс-служба вуза.

В соответствии с указом президента РФ и приказом Минобрнауки РФ Томский государственный университет с 6 апреля продолжает дистанционное обучение студентов. 4500 курсов переведены в онлайн, используются все доступные платформы для обучения. Основной объем работы фиксируется в Moodle ТГУ, однако преподаватели могут использовать и другие инструменты – ZOOM, Скайп, ВКонтакте, WhatsApp и другие.

– Часть образовательных ресурсов находится в сети TSUNet – наш Moodle, Adobe Connect. Эти ресурсы всегда были доступны студентам без ограничений. Все остальные образовательные платформы и инструменты требуют внешнего канала связи, и университет взял на себя эти расходы, чтобы студенты могли учиться в дистанционном формате без затруднений. Теперь чтобы получить доступ к внешним ресурсам, студентам в апреле не нужно оплачивать интернет, – пояснил начальник управления информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ТГУ Ростислав Гавриленко.

ИСТОЧНИК KP.RU