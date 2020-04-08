2020-04-08T12:49:52+03:00
Умный город

Щедрый жест томского вуза: интернет в общежитиях оплачен до конца апреля

Такое решение принял ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Томский госуниверситет заботится о своих студентахТомский госуниверситет заботится о своих студентахФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский принял решение предоставить студентам в общежитиях бесплатный доступ к внешним образовательным ресурсам. Университет взял на себя расходы по оплате внешнего трафика до 30 апреля, чтобы студенты смогли в полном объеме осуществлять обучение, например, получили доступ к образовательной платформе Coursera и другим онлайн-ресурсам, сообщает пресс-служба вуза.

В соответствии с указом президента РФ и приказом Минобрнауки РФ Томский государственный университет с 6 апреля продолжает дистанционное обучение студентов. 4500 курсов переведены в онлайн, используются все доступные платформы для обучения. Основной объем работы фиксируется в Moodle ТГУ, однако преподаватели могут использовать и другие инструменты – ZOOM, Скайп, ВКонтакте, WhatsApp и другие.

– Часть образовательных ресурсов находится в сети TSUNet – наш Moodle, Adobe Connect. Эти ресурсы всегда были доступны студентам без ограничений. Все остальные образовательные платформы и инструменты требуют внешнего канала связи, и университет взял на себя эти расходы, чтобы студенты могли учиться в дистанционном формате без затруднений. Теперь чтобы получить доступ к внешним ресурсам, студентам в апреле не нужно оплачивать интернет, – пояснил начальник управления информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ТГУ Ростислав Гавриленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
#сидидома: томичам креативно напомнили о необходимости самоизоляции
Доверчивого томича «кинул» лжепродавец бактерицидных ламп
Заместитель губернатора: "Четвертый заболевший изолирован в медицинское учреждение"
В закрытом городе в Томской области приняты новые правила въезда и выезда
Щедрый жест томского вуза: интернет в общежитиях оплачен до конца апреля
В топ-20 по благоустройству в стране вошла Томская область
Дело о налете на офис микрофинансовой организации в Томске дошло до суда
Аспирантка Томского политеха будет исследовать во Франции перспективные вещества
Голова ледохода на Томи достигла Лагерного сада в Томске
Коронавирус в Томске: стало известно о четвертом случае заболевания в регионе
Томские семьи с детьми до трех лет получат дополнительные выплаты на каждого ребенка
Временно отменены авиарейсы из Томска на север региона
Фальшивый «розыгрыш» призов в соцсети лишил томичку 14 тыс. рублей
128 фасадов домов отремонтируют в Томске в текущем году
Томский губернатор включен в правительственную комиссию по модернизации экономики
100 тыс. рублей пришлось заплатить томичу, чтобы не лишиться водительских прав
В условиях самоизоляции томичи могут наблюдать за ледоходом онлайн
Кикбоксингом в Томске предлагают заняться, не выходя из дома
Дома в Ленинском районе Томска завтра останутся без холодной воды
"Горячая линия" по оказанию онкологической помощи пройдет сегодня в Томске
Более 4300 жителей Томской области протестировано на коронавирус
Голова ледохода на Томи уже в Томской области
Томские аграрии уверены: покупатели без местных продуктов не останутся
С самолета – в самоизоляцию: как организовано возвращение томичей домой