Дело о налете на офис микрофинансовой организации в Томске дошло до суда

8 Апр 2020 2020-04-08T12:02:36+03:00

В кредитной конторе деньги есть всегда Фото: из открытых источников

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Прокуратура Кировского района г. Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 29-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия, в феврале 2020 года в обеденное время обвиняемый, находившийся в состоянии наркотического опьянения, зашел в офис микрофинансовой организации.

Угрожая сотруднице офиса металлическим заостренным прутом и гвоздодером, обвиняемый потребовал отдать ему денежные средства организации. Опасаясь за свою жизнь, сотрудница открыла сейф и передала ему более 5 тыс. рублей.

Обвиняемый признал свою вину в инкриминируемом деянии. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд г. Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU