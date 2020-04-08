2020-04-08T12:02:36+03:00
Происшествия

Дело о налете на офис микрофинансовой организации в Томске дошло до суда

Прокуратура Кировского района города направила в суд уголовное дело о разбойном нападении
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
В кредитной конторе деньги есть всегдаВ кредитной конторе деньги есть всегдаФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Прокуратура Кировского района г. Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 29-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия, в феврале 2020 года в обеденное время обвиняемый, находившийся в состоянии наркотического опьянения, зашел в офис микрофинансовой организации.

Угрожая сотруднице офиса металлическим заостренным прутом и гвоздодером, обвиняемый потребовал отдать ему денежные средства организации. Опасаясь за свою жизнь, сотрудница открыла сейф и передала ему более 5 тыс. рублей.

Обвиняемый признал свою вину в инкриминируемом деянии. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд г. Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
#сидидома: томичам креативно напомнили о необходимости самоизоляции
Доверчивого томича «кинул» лжепродавец бактерицидных ламп
Заместитель губернатора: "Четвертый заболевший изолирован в медицинское учреждение"
В закрытом городе в Томской области приняты новые правила въезда и выезда
Щедрый жест томского вуза: интернет в общежитиях оплачен до конца апреля
В топ-20 по благоустройству в стране вошла Томская область
Дело о налете на офис микрофинансовой организации в Томске дошло до суда
Аспирантка Томского политеха будет исследовать во Франции перспективные вещества
Голова ледохода на Томи достигла Лагерного сада в Томске
Коронавирус в Томске: стало известно о четвертом случае заболевания в регионе
Томские семьи с детьми до трех лет получат дополнительные выплаты на каждого ребенка
Временно отменены авиарейсы из Томска на север региона
Фальшивый «розыгрыш» призов в соцсети лишил томичку 14 тыс. рублей
128 фасадов домов отремонтируют в Томске в текущем году
Томский губернатор включен в правительственную комиссию по модернизации экономики
100 тыс. рублей пришлось заплатить томичу, чтобы не лишиться водительских прав
В условиях самоизоляции томичи могут наблюдать за ледоходом онлайн
Кикбоксингом в Томске предлагают заняться, не выходя из дома
Дома в Ленинском районе Томска завтра останутся без холодной воды
"Горячая линия" по оказанию онкологической помощи пройдет сегодня в Томске
Более 4300 жителей Томской области протестировано на коронавирус
Голова ледохода на Томи уже в Томской области
Томские аграрии уверены: покупатели без местных продуктов не останутся
С самолета – в самоизоляцию: как организовано возвращение томичей домой