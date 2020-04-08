Аспирантка Томского политеха будет исследовать во Франции перспективные вещества

8 Апр 2020 2020-04-08T11:43:31+03:00

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Аспирантка Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политехнического университета Дарья Воткина выиграла стипендию посольства Франции в России имени знаменитого математика М.В. Остроградского. Молодой ученый отправится в Университет Экс-Марсель, где будет исследовать перспективные вещества для создания новых полимеров, сообщает пресс-служба вуза.

В Институте химии радикалов Университета Экс-Марсель во Франции Дарья Воткина будет работать в группе профессора Сильвана Марка. Стажировка в рамках стипендии запланирована на осень 2020 года. Группа профессора Марка ведет фундаментальные исследования контролируемой полимеризации и способов ее инициации. Это один из мировых центров по исследованию данного вида полимеризации. В Марселе Дарья планирует разработать метод синтеза новых инициаторов на основе вердазильных радикалов и выяснить, насколько они эффективны.

В Томском политехе Дарья Воткина работает в научной группе доцента Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Павла Постникова. Она вместе с коллегами изучает вердазильные радикалы – тип свободных органических радикалов, обладающих особой устойчивостью. В определенных условиях эти радикалы обладают особенными характеристиками, которые могут быть использованы в органическом синтезе.

ИСТОЧНИК KP.RU