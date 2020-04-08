Коронавирус в Томске: стало известно о четвертом случае заболевания в регионе
Такие данные приводятся на сайте стопкоронавирус.рф
Новый случай коронавируса выявлен в ТомскеФото: из открытых источников
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В Томской области выявили новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, в настоящее время в регионе подтверждены четыре диагноза COVID-19.
Всего за последние сутки в России подтверждены 1 175 случаев новой коронавирусной инфекции в 56 регионах страны. За все время в России выздоровело 580 человек, умерло от новой инфекции – 63.
Всего с начала распространения инфекции в Томской области было протестировано более 4300 жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU