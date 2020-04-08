Томские семьи с детьми до трех лет получат дополнительные выплаты на каждого ребенка

8 Апр 2020 2020-04-08T10:42:02+03:00

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В понедельник, 7 апреля, Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки российских семей, имеющих право на материнский (семейный) капитал. Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, в апреле — июне 2020 года на каждого ребенка в таких семьях в возрасте до трех лет, будет ежемесячно направляться 5 тыс. рублей. Эта мера поддержки была озвучена президентом 25 марта, во время первого обращения к населению из-за ситуации с коронавирусом.

Граждане смогут обратиться за выплатой до 1 октября текущего года. В указе также говорится, что эти средства не будут учитываться в доходе семей при расчете других мер социальной поддержки. Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией этого указа, в том числе расходов на доставку ежемесячных выплат, а также определить порядок и условия осуществления этих выплат. Пенсионный фонд должен будет со своей стороны также обеспечить осуществление ежемесячных выплат в соответствии с указом. Документ вступил в силу со дня его подписания.

ИСТОЧНИК KP.RU