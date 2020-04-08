Временно отменены авиарейсы из Томска на север региона

8 Апр 2020 2020-04-08T10:12:35+03:00

Когда возобновятся рейсы пока неизвестно. Фото: из открытых источников

Самолеты не будут летать в Кедровый, Каргасок и Новый Васюган

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- С учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки и снижения в связи с этим пассажиропотока Томская область приостанавливает выполнение внутриобластных авиарейсов: Томск – Кедровый, Томск – Каргасок – Новый Васюган. — говорится в сообщении пресс-службы региональной администрации. Полеты отменены ,начиная со вторника, 8 апреля, сроки их возобновления не уточняются.

Информацию об изменениях в расписании, прекращении и возобновлении рейсов можно отслеживать на сайте аэропорта «Богашево».

ИСТОЧНИК KP.RU