Фальшивый «розыгрыш» призов в соцсети лишил томичку 14 тыс. рублей

8 Апр 2020 2020-04-08T09:40:25+03:00

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В УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих томичке 1998 года рождения.

В одной из соцсетей девушка приняла участие в конкурсе, главным призом в котором была дорогостоящая модель смартфона. С потерпевшей связалась «организатор» розыгрыша и сообщила, что томичка стала победителем. Но для того, что бы получить приз необходимо оплатить его доставку – 850 рублей, а также, перевести 2 500 для связи с курьером. Мошенница уверяла, что эта денежная сумма будет возвращена в момент доставки телефона.

-Затем потерпевшей позвонил «курьер», сказавший, что необходимо заплатить государственный налог на выигрыш в размере 9 700 рублей, но эта сумма так же будет возвращена. В этот момент потерпевшая заподозрила, что общается с мошенниками и отказалась переводить деньги, тогда звонивший напугал девушку штрафом в размере 50 000 рублей. Томичка перевела указанную ранее сумму. Далее ей позвонил «оператор», сказав, что по техническим причинам необходимо повторно оплатить 9 700 рублей. Потерпевшая поняла, что ведет переговоры с мошенниками и прекратила разговор. Общая сумма ущерба составила 13 700 рублей – говорится в сообщении регионального управления МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество».

Правоохранители напоминают: Не сообщайте никому номер банковской карты, код на обратной стороне карты, смс-пароли и коды, поступившие на телефон. Не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите реквизиты своих банковских карт! Если Вас обманули, незамедлительно обратитесь в банк и полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU