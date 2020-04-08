128 фасадов домов отремонтируют в Томске в текущем году

8 Апр 2020 2020-04-08T08:49:07+03:00

Пр.Ленина,78 - один из объектов фасадного ремонта в этом году. Фото: из открытых источников

Большинство из них находится на главной улице города- проспекте Ленина

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На 2020 год в областном центре запланирован ремонт 128 фасадов домов, однако этот список не окончательный и может увеличиться. – сообщает пресс-служба мэрии.

- К 75-годовщине Победы запланирован ремонт фасадов 72 зданий, расположенных на проспекте Ленина, и во многом, формирующих исторический облик города. Помимо этого, в благоустроительный сезон строительные бригады приведут в порядок фасады на участках Иркутского тракта, улицы Вилюйской, 1-й Рабочей, Мокрушина и других удаленных от центра улицах». – говорится в сообщении.

На проспекте Ленина текущий и выборочный ремонт фасадов пройдет в домах N 19, 23, 25, 34, 38, 46, 51, 56, 68, 75, 77, 78, 82а, 84, 88, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 107, 111, 113, 116, 118, 119, 122, 124, 126, 131, 133 а, 141, 144а, 149, 151, 156, 159, 163, 163а, 165, 166, 169, 173, 179, 181, 185, 186, 190, 190 стр. 2, 194, 196, 198, 199, 206, 207, 212а, 215 стр1, 217а, 217б, 224, 230а. Все работы планируется завершить до конца года.

Напомним, текущий ремонт фасада в зависимости от конструкции здания, может включать в себя плановые работы по шпаклевке, покраске, ремонту водосточной системы и цоколя, устранению дефектов стен, пескоструйной очистке, утепление отдельных участков стен, замену архитектурных деталей и элементов.

ИСТОЧНИК KP.RU