Томский губернатор включен в правительственную комиссию по модернизации экономики

8 Апр 2020 2020-04-08T08:24:03+03:00

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Премьер министр России Михаил Мишустин включил губернатора Томской области Сергея Жвачкина в состав правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию страны, которая займется выработкой государственной политики по данным направлениям.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства России. От регионов в состав комиссии, помимо томского губернатора, вошли также мэр Москвы, президент Татарстана, губернаторы Калининградской, Тульской, Новгородской, Нижегородской и Новосибирской областей.

Кроме того, членами комиссии станут генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв, генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор РЖД Олег Белозёров, президент Сбербанка Герман Греф, глава госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, гендиректор «Яндекса» Елена Бунина, глава Mail.Ru Борис Добродеев, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, президент РАН Алексей Сергеев, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, ректор МГУ Виктор Садовничий, ректор Санкт-Петербургского университета Николай Кропачёв, глава РСПП Андрей Шохин и другие руководители крупнейших бизнес-объединений страны.

Правительство представят первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Юрий Борисов, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко и Максута Шадаева, министр финансов Антон Силуанов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

ИСТОЧНИК KP.RU