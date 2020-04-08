2020-04-08T07:13:11+03:00
Спорт

Кикбоксингом в Томске предлагают заняться, не выходя из дома

Самоизоляция не повод отказываться от спорта
Елена Реутова
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Самоизоляция и спорт совместимыСамоизоляция и спорт совместимыФото: Предоставлено героем публикации
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Федерация кикбоксинга Томской области запускает онлайн-тренировки. Занятия будут проходить с понедельника по субботу, для участия не нужен никакой специальный инвентарь.

- На время режима самозоляции мы организовали онлайн-тренировки по кикбоксингу для всех желающих оставаться в форме. Главная задача сейчас — сохранить свое здоровье и здоровье своих близких, поэтому призываем томичей оставаться дома и тренироваться вместе с нами, — призывает томичей не забывать о спортивной форме президент федерации кикбоксинга Томской области Кирилл Базаев. - У нас запланированы разные тренировки, каждый тренер представит свое направление. Каждое занятие включает в себя разминку и растяжку и будет полностью функциональным.

Тренировки проходят в приложении Zoom (Zoom cloud meetings) каждый день в 18 часов. За 15 минут до начала занятия ссылка для подключения к конференции публикуется в группе федерации в социальной сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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