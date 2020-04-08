Дома в Ленинском районе Томска завтра останутся без холодной воды

8 Апр 2020 2020-04-08T06:45:06+03:00

Это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях

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Завтра, 9 апреля с 9:.00 до 23:50 в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам в областном центре:

- Ул. Ангарская, 6, 8, 18, 20, 5, 9, 11, 15, 17, 19, 21;

- Ул. Большая Каштачная, 34, 301;

- Ул. Большая Подгорная, 144, 145, 147, 149, 151, 153, 153/1, 155, 157, 159, 159а, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 186/1, 190, 192, 200;

- Пер. Зеленый, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24;

- Ул. Игарская, 80;

- Ул. Каховская, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43;

- Ул. Крымская, 20, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 46, 50;

- Ул. Кубанская, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17;

- Ул. Обская, 4, 6, 8, 9, 12, 16;

- Ул. Омская, 35;

- Пер. Парабельский, 5, 6, 7, 36;

- Ул. Первомайская, 23, 41а, 46, 48;

- Ул. Севастопольская, 71, 75, 77, 86, 88;

- Ул. Учительская, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 35;

- Ул. Ферганская, 7, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 38, 42;

- Пер. Шегарский, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17 стр.1, 18, 23;

- Ул. Ялтинская, 1, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 26, 44, 35;

- Пер. Заварзинский.

ООО «Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит томичей произвести запасы воды заблаговременно.

ИСТОЧНИК KP.RU