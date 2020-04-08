2020-04-08T06:25:48+03:00
Здоровье

"Горячая линия" по оказанию онкологической помощи пройдет сегодня в Томске

С 12 до 13 часов специалисты онкодиспансера ответят на вопросы жителей региона
Елена Реутова
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На вопросы томичей ответят специалисты онкодиспансераНа вопросы томичей ответят специалисты онкодиспансераФото: из открытых источников
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Сегодня, 8 апреля, с 12 до 13 часов Томский областной онкологический диспансер проведет «горячую линию» по вопросам оказания онкологической помощи населению в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

Специалисты ответят на вопросы организации диагностики и лечения, а также о режиме и условиях работы учреждения, в том числе для пациентов со сниженным иммунитетом.

Телефон "горячей линии": 8 (3822) 909-577.

ИСТОЧНИК KP.RU

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