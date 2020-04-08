Более 4300 жителей Томской области протестировано на коронавирус

8 Апр 2020 2020-04-08T06:13:11+03:00

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С каждым днем группа людей, которые подлежат обследованию, увеличивается. На начальном этапе смывы брали лишь у тех, кто вернулся из Китая, потом список неблагополучных стран был расширен до семи государств. Сегодня при наличии симптомов смывы берут у тех, кто пересек границу России после 18 марта или, начиная с понедельника, вернулся в регион из Москвы и Санкт-Петербурга.

По словам заместителя руководителя оперативного штаба Ивана Деева, за весь период в Томской области на коронавирус было обследовано более 4300 человек.

- За последнюю неделю количество тестов, которое было проведено приближается к тысяче, потому что количество приехавших граждан увеличилось, и у них уже прошел десятидневный период, когда мы при наличии симптоматики берем повторные смывы, - рассказал Иван Деев. – Лаборатории работают в напряженном режиме.

Он также обратил внимание, что сегодня поменялся подход в отношении того, у кого в обязательном порядке берутся смывы - он озвучен в постановлении главного санитарного врача России.

- Те граждане, которые не имеют симптомов заболевания, дополнительно не обследуются. После прохождения 14-дневной самоизоляции при отсутствии симптомов они могут возвращаться к привычной жизни, - отметил замначальника оперштаба.

ИСТОЧНИК KP.RU