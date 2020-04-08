Томские аграрии уверены: покупатели без местных продуктов не останутся

8 Апр 2020 2020-04-08T05:10:53+03:00

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Руководители крупнейших сельскохозяйственных производств – депутаты областной Думы рассказали, как предприятия переживают режим полной самоизоляции, введенный губернатором Томской области, и заверили, что перебоев с поставками продукции не случится.

– Мы достаточно удалены от областного центра. Кроме того специфика нашего производства – животноводство – не дает возможности приостановить работу или вести ее удаленно, поэтому у нас все в штатном режиме, – говорит директор ЗАО «Дубровское» Геннадий Сергеенко. – Безусловно, предпринимаются дополнительные меры предосторожности. Например, отменили все мероприятия, предполагающие скопление большого количества людей. Ведем разъяснительную работу с сотрудниками, рекомендуем им временно воздержаться от встреч с родными, особенно с теми, кто проживает в Томске. Дополнительно приобрели и установили систему для антисептической обработки рук. Ищем варианты технических решений для удаленного доступа сотрудников – связь слабая и не везде есть Интернет.

Сейчас на производстве полным ходом идет подготовка к посевной кампании. По мнению Г. Сергеенко, экономические трудности могут коснуться предприятия только в том случае, если горожане из-за режима полной самоизоляции откажутся от походов в магазин.

– Мы производим пищевую продукцию, поэтому работать не перестаем, однако в компании приняты все меры предосторожности, – поддерживает коллегу председатель СПК «Белосток» Паруйр Яврумян. – Все необходимые препараты для дезинфекции у нас есть. Мы регулярно проводим дезинфекцию животноводческих зданий, а сейчас ежедневно обрабатываем и офисные помещения. Провели разъяснительную работу с персоналом: если кто-то приезжает извне, просим оставаться дома две недели. Я надеюсь, что Томская область с достоинством переживет этот непростой период, потому что в регионе принимаются оптимальные меры для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Главное сейчас – ответственно отнестись к рекомендациям максимально сократить личные контакты между людьми.

Добавим, что в ситуации угрозы коронавирусной инфекции премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень из 646 организаций, имеющих большое экономическое значение для страны. В список вошли пять томских компаний: АО «Аграрная группа», АО «Сибирская аграрная группа», ООО «Межениновская птицефабрика», ООО «КДВ групп» и ООО «Камелот-А» (розничная сеть «Ярче»).

ИСТОЧНИК KP.RU