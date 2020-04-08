2020-04-08T04:50:44+03:00
Коронавирус Covid-19

С самолета – в самоизоляцию: как организовано возвращение томичей домой

В ближайшее время ожидается прибытие из-за рубежа около 200 жителей региона
Елена Реутова
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После возвращения на родину томичей ждет двухнедельный карантинПосле возвращения на родину томичей ждет двухнедельный карантинФото: из открытых источников
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По данным МИДа в ближайшее время из других стран могут вернуться в Россию около 200 жителей Томской области. Каждого из них ждет обязательная двухнедельная самоизоляция. Порядок их обследования и размещения на карантин уже отработан.

- Ближайший аэропорт, принимающий сегодня рейсы из-за рубежа — новосибирский. Уже в аэропорту каждому прилетевшему вручается постановление Роспотребнадзора о необходимости его изоляции на 14 дней. Томичи, прибывшие в Новосибирск, могут остаться на указанный срок в местном обсерваторе. После осмотра их медиками они могут быть доставлены в Томскую область на организованном транспорте, сообщил вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

За два дня в Томск из Новосибирска был доставлен 41 человек. Две семьи выбрали проживание в обсерваторе, остальные выбрали изоляцию по месту проживания.

Иван Деев также напомнил, что начиная с понедельника, 6 апреля, на самоизоляцию обязаны уходить не только все вернувшиеся из-за рубежа, но и граждане, прибывшие в Томск из Москвы и Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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