Коронавирус в Томске, последние новости на 8 апреля 2020 года: количество людей в обсерваторе растет

7 Апр 2020 2020-04-07T21:11:13+03:00

В Томск продолжают возвращаться жители региона из других стран Фото: из открытых источников

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 8 апреля 2020 года

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На сегодняшний день, 8 апреля, новых подтвержденных диагнозов на COVID-19 в Томской области не зафиксировано. В инфекционных отделениях Томска находится 21 человек: 13 — в больнице №3, восемь — в детской больнице им. Сибирцева.

У всех пациентов детской больницы анализы на коронавирус отрицательные. У 10-ти пациентов горбольницы №3 также коронавирус не подтвержден, у трех вновь поступивших — анализы на исследовании.

В инфекционных отделениях больниц других муниципалитетов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию нет.

В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 10 человек, заболевших среди них нет.

Новых подтвержденных диагнозов СOVID-19 в Томской области нет.

ИСТОЧНИК KP.RU