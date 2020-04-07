Коронавирус в Томске, последние новости на 8 апреля 2020 года: количество людей в обсерваторе растет
На сегодняшний день, 8 апреля, новых подтвержденных диагнозов на COVID-19 в Томской области не зафиксировано. В инфекционных отделениях Томска находится 21 человек: 13 — в больнице №3, восемь — в детской больнице им. Сибирцева.
У всех пациентов детской больницы анализы на коронавирус отрицательные. У 10-ти пациентов горбольницы №3 также коронавирус не подтвержден, у трех вновь поступивших — анализы на исследовании.
В инфекционных отделениях больниц других муниципалитетов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию нет.
В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 10 человек, заболевших среди них нет.
Новых подтвержденных диагнозов СOVID-19 в Томской области нет.
ИСТОЧНИК KP.RU